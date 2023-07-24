شاهد بالفيديو تعليق عضو البرلمان الكيني على ياسر العطا وبماذا رد عليه أردول





على خلفية حديث الفريق أول ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية وقائد قطاع أمدرمان في عمليات إنهاء تمرد الدعم السريع، والذي تحدى فيه الرئيس الكيني ” جيب الجيش الكيني وتعال، والدولة التي تدعمك وتدعم كل “المرتزقة” مثلك، واشترتك وتدعمك بالمال هي ذاتها التجيب جيشها، ثم أضاف: “والله قسم واحد فيهم برجع تاني مافي”.

قال عضو البرلمان الكيني: ” إنه يدافع عن رئيس بلاده ولا يقبل بهذا الحديث من رجل “صغير” جداً من الجيش السوداني، وأنهم في كينيا لا يهمهم من يحكم السودان ولكن يريدون الاستقرار فقط.

وكان رد “مبارك أردول” على حديث عضو البرلمان الكيني مختصراً ” البرلماني الكيني الذي يتنطع برسالة موجهة للفريق ياسر العطا ده جيش بلده كلهم ٢٩ ألف بس وقال جاي يحطمنا”

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الفيديو مترجم : عضو في البرلمان الكيني يريد ان ينقذ مايمكن انقاذه ، يتهم العطا بانه شخصية صغيرة في الجيش وفي نفس الوقت يقدم اعتذارات مبطنه ، رئيسك في اسوا حالاته ياهذا وبدل ان يتصالح مع جواره يريد الهروب الي الامام بتصدير مشاكله للخارج pic.twitter.com/Jh4kyoRAKX — Ghandour (@crm_200) July 24, 2023

رصد وتحرير – “النيلين”