ملخص عمليات يوم الاثنين 24 يوليو 2023 في السودان





*ملخص عمليات اليوم الاثنين 24 يوليو:*.

*الطيران الحربي يقصف مواقع العدو في بشرق النيل و كافوري*

*فريق العمل الخاص بالخرطوم بحري ينجح في تدمير 6 عربات قتالية و مستودع للذخائر*

*انتشار لقوات التمرد في مناطق العشرة، الامتداد، ابوحمامة، السوق الشعبي، محطة 7 و الصحافة مربعات 15 و 16 و جبرة*و اجبار المواطنين على مغادرة منازلهم بغرض السرقة*

*اشتباكات للجيش مع عناصر التمرد و تدمير القوة الموجودة بكبري كوبر ناحية بحري*

*متبقي قوات التمرد بمنطقة المسعودية التي تم ضربها بالامس، تنتشر في المنطقة ما بين المحيريبة الي جاد العين*

*الجيش يشن غاراته الجوية علي جيوب قوات التمرد ببري، نفق القسم الجنوبي، السجانة و المنطقة الصناعية*

*الجيش يسقط مسيرة للعدو المتمرد بمنطقة المهندسين*

*الجيش يقصف قوات العدو المتواجدة حول الاحتياطي المركزي جنوب الخرطوم*

*الجيش يقصف بالطيران و المسيرات و المدفعية تمركزات العدو بامدرمان امبدة الحارات 4 و 6 و 11 و 12 و 16، شارع الردمية و سوق ليبيا*

*قوات التمرد تعتدي علي المواطنين بمنطقة النوبة بالجزيرة و تحدث فيهم اصابات بليغة*

*الجيش ينجح في تدمير اكبر مركز لتشغيل و إطلاق مسيرات العدو المتمرد بالدروشاب كان يستهدف قصف اهداف للجيش بوادي سيدنا*

*رئيس الوزراء المكلف يصدر قرارا باغلاق طريق الصادرات*

*ابناء قبيلة الكبابيش يواصلون اشتباكاتهم مع عناصر قوات التمردبرهد النوبة و يقتلون العشرات و يستلمون عدد من العربات القتالية بلغت 10 عربات و يحتسبون عدد من الشهداء وعدد من المصابين*

*اشتباكات للجيش مع عناصر التمرد الامتداد، العشرة و النزهة و طردهم من المنطقة*

*في عملية خاصة و نوعية بالكيلو 49 طريق شريان الشمال غرب امدرمان، الجيش يستلم، عدد 5 دبابة تي 72،2 مدرعة بي تي ار، 2 مدرعة كشكش و كمية من الاسلحة و الذخائر و اجهزة الاتصال*

*الطيران يقصف ارتكازات العدو المتمرد في ابوروف، بيت المال*

*استخبارات الجيش بشندي تتمكن من القبض علي دفار محمل بالوقود المهرب كان في طريقه الي الخرطوم بحري لصالح قوات التمرد*

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