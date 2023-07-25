مكافحة التهريب الشمالية تحبط محاولة تهريب 6480 لتر من الوقود قادمة من إحدي دول الجوار

مواصلة للجهود الكبيرة التي تبذلها قوات الجمارك للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين تمكنت إدارة مكافحة التهريب بالولاية الشمالية فرع كريمة من ضبط عدد (4) مركبات (بوكس) بدون مستندات قادمة من إحدى دول الجوار كما تم ضبط ‏عدد (3) عربات (بوكس) تحمل وقود (بنزين) مهرب الي داخل البلاد ‏بالإضافة إلى ضبطتهم لكميات كبيرة من الوقود في مخزن بالصحراء الشرقية للبلاد مجهز لترحيله إلى وجهته الأخيرة.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن الكمية المضبوطة من الوقود قد بلغت عدد (6480) لتر.