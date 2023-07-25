جرائم وحوادث
مكافحة التهريب الشمالية تحبط محاولة تهريب 6480 لتر من الوقود قادمة من إحدي دول الجوار
مواصلة للجهود الكبيرة التي تبذلها قوات الجمارك للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين تمكنت إدارة مكافحة التهريب بالولاية الشمالية فرع كريمة من ضبط عدد (4) مركبات (بوكس) بدون مستندات قادمة من إحدى دول الجوار كما تم ضبط عدد (3) عربات (بوكس) تحمل وقود (بنزين) مهرب الي داخل البلاد بالإضافة إلى ضبطتهم لكميات كبيرة من الوقود في مخزن بالصحراء الشرقية للبلاد مجهز لترحيله إلى وجهته الأخيرة.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن الكمية المضبوطة من الوقود قد بلغت عدد (6480) لتر.
وأشاد الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور مدير قوات الجمارك بهذا الإنجاز الكبير داعياً قواته لبذل المزيد من الجهد لتأمين حدود البلاد الشمالية وتجفيف منابع التهريب في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
كما جدد اللواء شرطة مزمل علي عباس مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب حرصهم الكبير علي حماية كل ما يهدد الإقتصاد القومي مؤكداً أن مكافحة التهريب وما لديها من إمكانيات وانتشار واسع قادرة على تحقيق الإنجازات وقطع الطريق أمام ضعاف النفوس.
“المكتب الصحفي للشرطة السودانية”
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