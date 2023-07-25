سياسية
إقتراب ساعة الصفر في السودان .. 200 ألف مقاتل من الجيش والمتطوعين يستعدون لدخول الخرطوم
كشفت مصادر متطابقة في عدد من ولايات السودان عن قرب تخريج عشرات الآلاف من قوات التعبئة الشعبية، بالتزامن مع جاهزية مائة ألف جندي سوداني مشاة من الجيش وقوات الاحتياط، والذين يتمركزون حاليًا في ولايات متاخمة للعاصمة السودانية الخرطوم.
ويتوقع أن تُستخدم قوات التعبئة الشعبية من المتطوعين في حراسة المناطق المحررة، تحضيرًا لهجوم الجيش النهائي في جميع أنحاء العاصمة الخرطوم، لتحريرها من بقايا مليشيا الدعم السريع.
وكشف مصدر مطلع لمحرر النيلين عن اقتراب ساعة الصفر، التي لم تُحدد بعد، ويعتقد أن الهجوم البري المتوقع سيتم تنفيذه خلال شهر أغسطس المقبل، باستخدام نحو مائتي ألف مقاتل من الجيش والمتطوعين.
بورتسودان/فارس أنور/النيلين
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