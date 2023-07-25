حميدتي كان يمني نفسه بالجلوس علي كرسي رئاسة السودان والان لا يستطيع الجلوس علي مقعد الحمام.. دنيا زيلي





فيما تواترت أنباء أن القيادي السوداني قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير ب “حميدتي” يعاني من شلل قد يستمر مدى الحياة وسبق أن كشفت صفحة على فيسبوك باسم البعشوم عن تعرض حميدتي لإصابة من قناص في منطقة حساسة.

وقال الكاتب المعروف نزار العقيلي، يوم الأربعاء الماضي على صفحته بفيسبوك بحسب ما نقل عنه محرر النيلين (اصبح من المؤكد أن حميدتي قد اصابته عدة طلقات نارية في المؤخرة ومنطقة العمود الفقري).

وأضاف نزار (قد اصابته إحدى الطلقات في الحبل الشوكي مما نجم عنها تدمير كلي لمسارات الأعصاب وسببت له شلل قد يستمر لمدة عام او للأبد بسبب عملية إخلاءه لخارج البلاد والتي استمرت لساعات طويلة جداً).

وعلق أحد نشطاء فيسبوك على الخبر قائلاً (حميدتي كان يمني نفسه بالجلوس علي كرسي السلطة وأن يصبح رئيس السودان، والان لا يستطيع الجلوس علي مقعد الحمام لا مواخذة، دنيا زيلي ونعيمكي زايل)

بورتسودان/فارس أنور/النيلين