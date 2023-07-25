بالفيديو.. الدعامة يتفاخرون بقادتهم وجلسة “ونسة” وشعر في إحدى المزارع





القادة هم مدرسة في التواضع والأخلاق الرفيعة، بهذه الجملة يتحدث إعلام الدعم السريع عن قادتهم، ضمن إعادة التخطيط المجتمعي والسياسي التي يتبناها الدعم السريع في حربه ضد القوات المسلحة السودانية.

ويظهر في أحد المشاهد التي نشرتها صفحات الدعم السريع الإعلامية مجموعة من “القادة” وهم يتسامرون شعراً وونسةً، وسط الابتسامات والضحكات، وذلك بحسب رصد محرر “كوش نيوز” على شبكات التواصل الاجتماعي.

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نقلاً عن – “كوش نيوز”