ضبط شاب سرق 10 آلاف دولار من والده فى المعادى يقود لكشف تاجرى عملة





تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى، وبحوزته (مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية” – بطاقة دفع إلكترونى).

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بقيامه بسرقة مبلغ 10 آلاف دولار أمريكى خاصين بوالده (مالك شركة إستثمار عقارى – مقيم بذات العنوان)، وقيامه بتغيير مبلغ 4000 دولار أمريكـى من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) .

وتم بإرشاده ضبط الأخير، وعثر بحوزته على مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية”، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاحتفاظ بمبلغ 2000 دولار وتحويل الباقى بالمبلغ المحلى المضبوط بحوزته من آخر (مالك مكتب إستيراد وتصدير ملابس – مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل) وتم استهداف الأخير وضبطه. وبمواجهته قرر بشراء 2000 دولار من المتهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية. يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

“بوابة فيتو”