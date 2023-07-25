حاكم دارفور ينعي الراحل الطاهر ماكن سكرتير وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية

نعى حاكم إقليم دارفور، رئيس حركة جيش تحرير السودان، القائد مني أركو مناوي الراحل الطاهر ماكن سكرتير رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم.

“‏خالص التعازي وأصدق المواساة للدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة والأستاذ عبدالعزيز نور عشر ولجميع أفراد أسرة الشهيد/ الطاهر عبدالرحمن فضل عشر (ماكن).

نسأل الله العلى القدير أن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن اؤلئك رفيقا, ويلهم اهله واسرته واصدقائه الصبر والسلوان في هذا الفقد الأليم وانا لله وانا اليه راجعون”.

“الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية”