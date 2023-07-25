نائب رئيس السيادي يلتقي بوفد من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية





في اطار متابعتي للاوضاع الانسانية بالبلاد، وضرورة العمل على تخفيف اثار الحرب على المواطنين السودانيين والمدنيين، إلتقيت صباح اليوم، بوفد من المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لاقليم شرق المتوسط. ضم الاجتماع كل من :د.محمد كامل بادارة الطوارئ، ود.سعدي البيلبيسي بادارة العمليات والدعم اللوجيستي، ود.محمد الطاف مسؤول الطوارئ بمكتب المنظمة بالسودان.

ناقشت مع مندوبي منظمة الصحة العالمية خطتهم للاستجابة للاوضاع الانسانية والطبية في السودان، وضرورة دعم النظام الصحي ومساعدته في الاستجابة للظروف والمتغيرات التي فرضتها الحرب، وخصوصا دعم جهود التعامل مع وبائيات الخريف وتوفير المعينات لوزارة الصحة السودانية لمنع انتشار الاوبئة الموسمية وعلى رأسها الملاريا والكوليرا وغيرها من وبائيات فصل الخريف.

قدم وفد المنظمة شرحا تفصيليا عن مجهودات المنظمة في دعم النظام الصحي وتقوية فرق الاستجابة وكذلك العمل مع المنظمات الدولية والاقليمية الاخري في ايصال المساعدات للسودانيين عبر حدود السودان مع دول الجوار.

تقدمت بالشكر لمنظمة الصحة العالمية علي ما تقدمه من دعم في ظل الاوضاع الراهنه التي تمر بها البلاد، واتفقنا على متابعة هذه الجهود وتذليل اي عقبات ادارية او لوجستية تقف في طريق انسياب المعونات الي كافة انحاء السودان.