جبريل إبراهيم: ما ظننت يوماً أنني سأتألم وأحزن لفراق أحدٍ مثل حزني لفراق شقيقي و صديقي ومستشاري و طبيبي الدكتور خليل





الطاهر ماكن فضل جمّاع .. لمحاسن قلما تتوافر في شخص. الطاهر طاقة جبارة وشعلة من النشاط لا تعرف الكلل، ولا يئن من ثقل الأحمال التي عليه وتشعبها. تراه هاشاً باشاً في كل أحواله. صبور حد الثمالة. شجاع في الحق ولو على نفسه ولا يخشى في الحق لومة لائم. واضح في رأيه لا يعرف المواربة. فارس عندما يحمى الوطيس. مقدام لا يعرف التردد. كتوم لا يبوح بسره ولا على نفسه. حريص على التسجيل رغم ذاكرته الفولاذية. أمين لا يمد يده لغير ماله. كريم النفس عفيف لا يسأل الناس إلحافًا حتى عندما تمس الحاجة. جواد يطلب الزيادة للناس على الدوام. نبيه لماح يعي المطلوب من غير إفصاح. كبير الهمة لا تشغله الصغائر ولا يحمل الحقد لأحد. قليل الكلام كثير العمل سريع الإنجاز. هو أول من يخطر بالبال عندما تكون الحاجة لمن يتصدى لمهمة صعبة. تجده أمامك وقتما تحتاج اليه وينجز المطلوب في حينه بكفاءة مذهلة. الطاهر حلال عقد يألفه الناس من أول وهلة. كان الطاهر حقاً اسماً على مسمى.

ما ظننت يوماً أنني سأتألم وأحزن لفراق أحدٍ مثل حزني لفراق شقيقي و صديقي ومستشاري و طبيبي الدكتور خليل تقبله الله شهيدًا عنده، و لكن موت الطاهر أعادني إلى ذات محطة فراق الخليل و مواجعها. غادرني الطاهر على غير موعد، وترك فراغاً في النفس وفي العمل و في كل شيء يستعصي على السد.

كان الطاهر أمين سري في الوزارة في الحركة. فرض نفسه بإيقاعه السريع و تفانيه في العمل. كان حلقة الوصل بيني وبين كافة المسئولين في الدولة والقوى السياسية وكان حلقة الوصل بيني وقيادات الحركة السياسية و قوات الحركة في مواقعها المختلفة. كان الطاهر رسولي إلى رجال الطرق الصوفية و الإدارة الأهلية و كل الفاعلين في المجتمع. يحتفظ بشبكة واسعة من العلاقات والاتصالات. كان الطاهر رفيقي في السفر يرتب كل شيء بعناية ويحرص على دقائق التأمين و الراحة. عندي مثل الطاهر من حيث صلة الدم كثر، و لكن الذي يزيد حزني على فراقي له ان الطاهر كان اكثر من ابن و صديق و مرؤوس.

فراق الطاهر مؤلم بحق ولكني لا أقول إلا ما يرضي الخالق الذي استرد أمانته في ميقات و بطريقة يعلم وحده سرها.

اللهم وافى إليك عبدك و ابن عبدك و ابن امتك الطاهر. اللهم طهره و نقه من الذنوب و الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم بفضلك و جودك و كرمك زد في إحسانه إحسانًا اضعافاً مضاعفه و تجاوز عن سيئاته فإنك انت الجواد الكريم الغفور الرحيم. اللهم أبدله دارا خيراً من داره و اهلاً خيراً من أهله و أكرم وفادته و انس وحشته و وسع له في مرقده و اجعل الفردوس الاعلى متقلبه و مثواه إنك ولي ذلك و القادر عليه.

اللهم أحسن عزاء والدته وأشقائه وزوجه وأبنائه وأسرته الممتدة و أصحابه و أصدقائه و معارفه و بارك له في عقبه و أجمعنا به في دار كرامتك و عند حوض نبيك عليه أفضل الصلاة و أتم التسليم. اللهم إني متألم لفراق الطاهر الماً لا يعلم مداه إلا أنت، ولا أشكو حزني إلا إليك. اللهم أجرني في مصيبتي و ابدلني خيرًا منها.

إلى جنات الخلد مع الاطهار يا الطاهر..

جبريل إبراهيم – 25 يوليو 2023