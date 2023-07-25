أحمد المسلمانى: مصر يهمها الأمن والسلام والتنمية فى السودان





قال الإعلامى أحمد المسلمانى، مقدم برنامج الطبعة الأولى المذاع على قناة الحياة، إن العالم فوجئ بالقتال الموجود في الخرطوم وأنحاء متفرقة في السودان، والوضع صعب ومأساوى للغاية ويزداد مأساوية يوما بعد يوم، والناس لا تستطيع أن تخرج من بيوتها بسبب الاقتتال في العاصمة وأناس كثيرة ماتت وهناك كثيرون دفنوا في منازلهم أو في الشوارع خوفا من الخروج بجنازات في الخرطوم.

وأضاف الإعلامى أحمد المسلمانى خلال البرنامج، أن هناك انعداما للأمن الغذائي، ولم تكن هناك صلاة عيد في السودان بعيد الأضحى الماضي، لافتا إلى أن مصر موقفها من أزمة السودان أنه لا بد من وقف الاقتتال فورا والجلوس للحوار السياسى، والحفاظ على وحدة الدول السودانية ومصالح الشعب السودانى، والحفاظ على مؤسسات الدولة والجيش الوطنى السودانى، والرئيس عبد الفتاح السيسي عبّر عن هذا الرأي عدة مرات وعبر الرئيس السيسي لأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، موقف مصر الثابت تجاه السودان.

وتابع أن مصر لديها موقف قبل الأزمة في السودان وأثناء الأزمة السودانية ويهمها الأمن والسلام فى السودان والتنمية والاقتصاد في السودان، ومصر ضد أي اقتتال في السودان.

وقال أحمد المسلمانى إن الهند كانت مستعمرة من بريطانيا وعانت لسنوات كثيرة، والهند بلد فقيرة للغاية وكانت بائسة للغاية ولكنها استطاعت خلال عقود قليلة أن تصبح قوى عظمى علميا، حيث تصنع أقمارا صناعية وتكنولوجيا متقدمة وبرنامج نووي قوى.

وقال أحمد المسلمانى، إن التليفون المحمول أصبح جزءا من حياتنا ومعظم الأطفال يستخدمون التليفون والآن هناك اتجاه حديث في معظم الدول المتقدمة ألا يكون لدى الأطفال تليفون محمول خلال التحصيل الدراسى في المدارس، وهذا أصبح رسميا في هولندا وفنلندا، وأنه ممنوع أن يكون هناك أي جهاز ذكي للطفل في المدرسة، وبريطانيا تسعى لتفعيل هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.

“اليوم السابع”