هيفاء أبو غزالة: الجامعة العربية نسقت مع وزارة الصحة المصرية لدعم القطاع الصحي في السودان





صرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب)، قامت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية بتوفير الاحتياجات الصحية المطلوبة لدعم القطاع الصحي بجمهورية السودان، تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الصحة العرب لدعم جمهورية السودان نتيجة الأوضاع الصحية والإنسانية الخطيرة.

كما أشارت السفيرة إلى أن هذا الدعم قد وصل إلى مطار بورتسودان عبر الطيران المصري يوم الخميس الماضي، والمقدر بـ 37 طن من المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة، وكان في استقبال هذا الدعم كل من وزير خارجية السودان، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وسفير جمهورية مصر العربية بجمهورية السودان.

كما أوضحت السفيرة بأن الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب)، تقوم باتخاذ الوسائل الكفيلة لتقديم المعونات الطبية والصحية العاجلة للدول العربية الأعضاء في حالات الكوارث والحروب والطوارئ والأوبئة تنفيذاً لأهداف مجلس وزراء الصحة العرب.

وفي هذا الصدد توجهت السفيرة بالشكر إلى معالي وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب على التعاون والتنسيق المستمر لتوفير وإيصال المساعدات الصحية الذي يقرها مجلس وزراء الصحة العرب، استجابة وتلبية للاحتياجات الطارئة للدول الأعضاء، وذلك من الصندوق العربي للتنمية الصحية، تماشياً مع أهداف مجلس وزراء الصحة العرب برفع المستوى الصحي للمواطن العربي.

“بوابة الأهرام”