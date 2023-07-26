



حليب الأبقار هو مصدر غذائي غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة والتي تعود بالفائدة على صحة الإنسان، ومن بين فوائد حليب الأبقار بحسب ما ذكر موقع اهتمامنا المختص في الصحة والمظهر والسلوك:

يحتوي على الكثير من الكالسيوم والفيتامينات، وخاصة فيتامين D، والتي تساعد على تقوية العظام والأسنان. يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي، وذلك لأنه يحتوي على إنزيمات الهضم الطبيعية التي تساعد على هضم الأطعمة بشكل أفضل.

يحتوي على البروتينات، وهو عنصر غذائي مهم لنمو الأنسجة والأعضاء والعضلات، ويساعد في الحفاظ على الصحة العامة للجسم.

يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة، مثل فيتامين B12 والبوتاسيوم، والتي تساعد على الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

يساعد على تحسين صحة الجلد والشعر، وذلك لأنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجلد والشعر.

يعتبر منخفض السعرات الحرارية والدهون، إذا تم تناوله بشكل معتدل وفقًا للحاجة اليومية للمغذيات. ومن المهم الإشارة إلى أن تحضير الحليب الأبقار يجب القيام به بطريقة صحيحة والتأكد من جودة الحليب ونظافته، وينبغي تناوله بشكل معتدل وفقًا للحاجة الفردية، حيث يحتوي على سعرات حرارية ودهون وكربوهيدرات يجب مراعاتها في الحساب الغذائي اليومي.