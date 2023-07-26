جنود يحاصرون القصر الرئاسي في النيجر





قالت عدة مصادر أمنية، الأربعاء، إن بعض جنود الحرس الرئاسي في النيجر يحاصرون القصر الرئاسي في العاصمة نيامي.

هنا أبرز المستجدات حول الأحداث في النيجر:

شاهد مراسل من رويترز عربات عسكرية تغلق مدخل القصر الرئاسي.

ذكرت المصادر الأمنية أنه تم منع الوصول إلى مقرات الوزارات الواقعة بجوار القصر.

قال مسؤول في الرئاسة إن العاملين داخل القصر لم يتمكنوا من الوصول إلى مكاتبهم.

لم يتضح حتى الآن ما إذا كان الرئيس محمد بازوم بالداخل.

مصادر إفريقية تشير إلى أن مفاوضات تجري الآن بين الرئيس النيجري وقادة الحرس الرئاسي.

مصادر تشير إلى أن وزير الداخلية محتجز في منزله.

سكاي نيوز