انقلاب النيجر.. ماذا يحدث داخل القصر الرئاسي؟





كشف مصدر مقرب من القصر الرئاسي في العاصمة النيجربة نيامي، تفاصيل محاولة الانقلاب في النيجر، وما يحدث داخل القصر الرئاسي، حيث يحتجز الرئيس النيجري محمد بازوم.

وقال المصدر لسكاي نيوز عربية، إن فشل المفاوضات بين قيادة أركان الجيش وقادة الحرس الوطني الذين يحتجزون الرئيس محمد بازوم، الجنرال عمر تشياني قائد الحرس الرئاسي في النيجر الذي يحتجز الرئيس محمد بازوم كان على تنسيق مع الرئيس السابق محمد إسوفو.

وأضاف أن «الوضع معقد للغاية ومن الصعب التدخل عسكريا لتحرير رئيس النيجر محمد بازوم نظرا للتكلفة البشرية العالية المتوقعة، الحرس الرئاسي يحاصر الدائرة المقربة من الرئيس المحتجز بازوم ويعتقل 5 على الأقل من الوزراء وكبار المسؤولين».

“المصري اليوم”