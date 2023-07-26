بيان من الشرطة.. الإعلان عن مصرع مساعد المدير العام وعدد من الضباط في معارك الاحتياطي المركزي

بعد تضارب الأنباء حول مصيرهم.. الشرطة السودانية تُعلن مصرع الفريق شرطة عمر محمد إبراهيم حمودة مساعد المدير العام لقوات الشرطة للإمداد وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود في معارك دارت الشهر الماضي في قيادة الاحتياطي المركزي جنوب الخرطوم.

_ تناولت وسائل التواصل الإجتماعي خلال الأيام السابقة أنباء متضاربة حول إستشهاد او فقدان السيد الفريق شرطة / عمر محمد إبراهيم حموده – مساعد المدير العام للإمداد إبان أحداث قيادة قوات الإحتياطي المركزي بالخرطوم.

– ظلت هيئة إدارة وقيادة الشرطة منذ الحادثة وحتى تاريخ اليوم في حالة تقصي وتحري مستمر للوصول لكافة الحقائق والملابسات المحيطة بالحادث.

_ بعد جمع كل الدلائل والافادات من موقع الحدث تأكد إستشهاد الفريق شرطة / عمر محمد إبراهيم حمودة وبمعيته عدد من الضباط وضباط الصف والجنود وهم يذودون عن حياض الوطن في أنبل وأروع المشاهد التي يمكن أن يسطرها البشر بعد أن لقنوا العدو درساً في معاني الوطنية والثبات.

– رئاسة قوات الشرطة إذ تنشر هذا التوضيح فإنها تنعيهم للشعب السوداني والشرطة وأسرهم فقد كان الشهداء رمزاً للشجاعة والوفاء ومثالاً يحتذى به في دماثة الخُلق ونقاء الجوهر وحسن المعشر يشهد بذلك كل زملائهم من رؤساء ومرؤوسين وكل من عاشرهم.

_ المجد والخلود لشهداء الشرطة والقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة وكل شهداء الوطن المدافعين عن اوطانهم و أعراضهم وديارهم وأموالهم.