مالك عقار: مخرجات اجتماع الحرية والتغيير لا تعني الحكومة في شيء





في حوار خاص لتلفزيون السودان قال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار ، إن الجولات التي تقوم بها بعض القيادات السياسية المدنية لا علم لهم بها ولم يتم التنسيق معهم وبالتالي ان مخرجاتها لن تعني الحكومة.

وفي رده علي ان ضمن الوفود اعضاء من مجلس السيادة قال إن مجلس السيادة لم يكلف اي احد من اعضائه وانما تصرف فردي في اشارة للطاهر حجر والهادي ادريس.

وقطع نائب الرئيس بان الوضع السياسي في السودان لن يعود كما كان قبل الحرب مؤكدا انتصار الجيش علي قوات التمرد قائلا إن الجيش مؤسسة عريقة وتعمل وفق خطط استراتيجية لكنه لم يحدد زمن هذا الانتصار

ووصف عقار القائد عبدالعزيز الحلو رئيس الحركةالشعبية بالانتهازي لانه شن هجوما علي الجيش في الوقت الذي تدور فيه المعارك في الخرطوم.