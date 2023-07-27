شاهد بالفيديو بطل القوات المسلحة “أحمد الشاكر” بماذا رد عندما سألوه جنسك شنو ومن وين إنت؟





نشر بطل القوات المسلحة السودانية والمظلي الشجاع “أحمد الشاكر” مقطع يرد فيه على سؤال متكرر بالنسبة له، حيث عنون له بـ ” للناس البتسألني جنسك شنو ومن وين إنت”.

وقال “أحمد الشاكر” أنا سوداني من السودان، ثم شرع يعدد أسماء القبائل السودانية، وأضاف بأن مثل هذه الأسئلة تساعد في إشعال المشاكل القبلية. ثم ختم قائلاً: ” وما اسمي أحمد الشاكر – أنا السوداني أحمد الشاكر”

واشتهر المناضل أحمد الشاكر بنشر مقاطع تطمئن الشعب السوداني بقرب انتهاء المعارك ضد تمرد الدعم السريع، وبشّر بأنه يتم تجهيز “مارشات” الاحتفالات التي ستكون قريبة.

شاهد الفيديو من هنا “أحمد الشاكر”:

رصد وتحرير – “النيلين”