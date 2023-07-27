الخارجية السعودية: نتابع ببالغ القلق تطورات الأحداث الجارية في جمهورية النيجر





أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً بشأن الأحداث المفاجئة في النيجر.

وجاء نص البيان كالتالي:

تتابع وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ببالغ القلق تطورات الأحداث الجارية في جمهورية النيجر، وتؤكد حرص المملكة العربية السعودية على أمن النيجر واستقرارها وسلامة مؤسساتها، وتضامنها الكامل مع شعب النيجر، وتدعو الجميع إلى تغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة الوطنية العليا.

“وزارة الخارجية السعودية”