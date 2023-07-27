النيجر.. الحرس الرئاسي يعلن عزل الرئيس محمد بازوم وإغلاق الحدود





أعلن الحرس الرئاسي في النيجر عزل الرئيس محمد بازوم من منصبه وإغلاق الحدود.

وكان عناصر من الحرس الرئاسي أغلقوا صباح الأربعاء كل مداخل مقرّ إقامة الرئيس بازوم ومكاتبه، بينما كانت تجري محادثات بين الطرفين وصلت إلى طريق مسدود.

ولم تفلح الوساطة الأفريقية، التي تقودها مجموعة «إكواس» الأفريقية، في إقناع قادة الحرس الرئاسي، بالإفراج عن الرئيس المعزول.

ودعت «إكواس» إلى إطلاق سراح بازوم فورا وبلا شروط، محذرة من أن جميع المتورطين يتحملون مسؤولية سلامته.

وتعني خطوة إغلاق الحدود عدم السماح بوصول الوفود الأفريقية التي كانت تسعى لتدارك الموقف.

وشهدت النيجر، الدولة الواقعة في منطقة الساحل، أربع عمليات انقلاب منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960 ومحاولات عدة أخرى للاستيلاء على السلطة.

وشغل بازوم منصب وزير الداخلية سابقا، وكان قريبا من الرئيس السابق محمد إيسوفو الذي تنحى طوعا بعد ولايتين.

وانتُخب بازوم الذي يُعدّ من بين القادة الموالين للغرب الذين يتضاءل عددهم في منطقة الساحل، عام 2021 على رأس الدولة الغارقة في الفقر والتي تعاني عدم استقرار.

كتب: إبراهيم سعيد |

المصري اليوم