شاهد بالصور: رئيس النيجر المعزول “محمد بازوم” يشبه مستشار الدعم السريع “يوسف عزت”.. “دنيا زايلي وزايل نعيمكى”





تم الإعلان عن نجاح انقلاب عسكري في النيجر وعزل الرئيس محمد بازوم. وفقًا للتقارير الواردة.

وأعلن عسكريّون مساء الأربعاء أنّهم أطاحوا نظام الرئيس النيجري محمد بازوم، في بيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الوطني في نيامي، باسم “المجلس الوطني لحماية الوطن”.

وفي إطار هذه الأحداث، تم إغلاق الحدود وفرض حظر التجوال في البلاد،





وتداول سودانيون على فيسبوك الخبر بتعليقات متنوعة من مفارنة وجه الشبه بين الرئيس المعزول محمد بازوم ومستشار الدعم السريع يوسف عزت وختموا تعليقاتهم ب “دنيا زايلي وزايل نعيمكى”.

بورتسودان/فارس أنور/النيلين