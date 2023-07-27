من هو الشيخ سعيد الذي توفي في الإمارات ونعاه محمد بن زايد





الشيخ سعيد بن زايد بن سلطان آل نهيان، هو أخ غير شقيق للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، شغل منصب ممثل حاكم أبوظبي. وشغل سابقًا منصب رئيس هيئة الموانئ البحرية في أبوظبي،

ولد الشيخ سعيد في مدينة العين عام 1965، وهو الابن السادس للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد، وتولى رئاسة اتحاد كرة القدم الإماراتي للفترة 2002-2003.

وكان الشيخ سعيد ممثلاً للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الكثير من الزيارات الرسمية الدولية، وهو محب للرياضة عموماً ويهوى كرة القدم خصوصاً ومن أهم المؤسسين لهذه الرياضة في الدولة، إضافة إلى هواية القنص والسباحة.

توفي الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، يوم الخميس، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية. ونعاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأعلن ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة الحداد الرسمي 3 أيام.

“وكالات”