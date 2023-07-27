السودان يتطلع للاستفادة من التجربة التركية في الصناعات الدفاعية





قال مدير العلاقات الدولية بوزارة الدفاع السودانية عادل إسماعيل إن بلاده تتطلع للاستفادة من التجربة التركية في مجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول، على هامش المعرض الدولي للصناعات الدفاعية “IDEF” الذي انطلق، أمس الثلاثاء في إسطنبول. المسؤول السوداني أكد رغبة الخرطوم في تطوير قطاع الصناعات الدفاعية لديها، مبيناً أنهم يتطلعون في ذلك إلى “مساعدة تركيا ذات الخبرة الكبيرة” في هذا المجال. وأعرب عن أملهم في “مشاركة تركيا تجربتها في المجال العسكري والتكنولوجيا المتقدمة” مع السودان.

وفي سياق آخر، أشاد إسماعيل بالعلاقات “القديمة والقوية للغاية” بين أنقرة والخرطوم، لافتاً إلى أن تركيا كانت ضمن طلائع الدول التي افتتحت سفارات في السودان عقب استقلاله. وشدد على أن عمق العلاقات التركية السودانية زاد عقب قيام البلدين عام 2018 بافتتاح الملحقيات العسكرية بشكل متبادل، وتوقيعهما اتفاقيات في مجال الصناعات الدفاعية.

إسماعيل أكد أيضاً على أن السودان يعتبر تركيا “دولة صديقة دوماً” نظراً لدعمها إياه دون توفير أي جهد. وأمس الثلاثاء، انطلقت في إسطنبول الدورة الـ16 للمعرض الدولي لصناعة الدفاع “آيدف-2023″، المتخصص في الصناعات الدفاعية وتستمر لغاية 28 من يوليو/ تموز الجاري. ويهدف المعرض إلى فتح آفاق التعاون بين مختلف الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية. وينظم المعرض برعاية رئاسة الجمهورية التركية، في مركز “توياب” للمعارض والمؤتمرات بمدينة إسطنبول، بمشاركة 1461 شركة من 55 بلدا.

“الجزيرة نت”