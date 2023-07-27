حضره بوتين.. شاهد: ظهور مفاجئ لرئيس مجموعة “فاغنر” في منتدى رسمي في روسيا – صورة





وثقت صورة أحدث ظهور لرئيس مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين، خلال التقائه بممثلين عن دول أفريقية خلال القمة المشتركة بين روسيا وأفريقيا، اليوم الخميس بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

وأثار ظهور رئيس مجموعة فاغنر خلال القمة المشتركة، جدلًا واسعًا وتساؤلات حول سبب ظهوره في هذا المنتدى الرسمي، خاصة وأن بريغوجين سبق وقاد قواته لمسافة 800 ميل من حدود أوكرانيا باتجاه موسكو، واستولى على قيادة عسكرية إقليمية، واقتحم مدينة كبيرة، وادعى أنه أسقط طائرة هليكوبتر عسكرية.

وفي حين توقع الكثيرون أن يكون رد بوتين سريعا على ما فعله رئيس مجموعة “فاغنر”، خاصة وأنه وصف “خيانة فاغنر بأنها طعنة وخيانة لبلدهم” فوجئ الجميع بأن بوتين يلتزم الصمت تجاه توقيع العقوبة تجاه “بريغوجين” ومجموعته.

ورغم أن “بوتين” كان قد وعد بمحاسبة المتمردين، إلا أنه في أحد خطاباته شكرهم على “قرارهم الصحيح” بوقف تقدمهم، وعرض عليهم عقودا للانضمام إلى وزارة الدفاع الروسية، كما زعم أن “التمرد المسلح كان سيتم قمعه على أي حال”، دون أن يحدد كيف.

“صحيفة المرصد”