سياسية

رئيس المجلس السيادي يبعث برقية تعزية لرئيس دولة الإمارات

2023/07/27
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بعث رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم برقية تعزية لرئيس دولة الامارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وفاة شقيقه، سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي. وأعرب رئيس مجلس السيادة في برقيته عن مواساة السودان حكومة وشعباً، لحكومة الإمارات وللشعب الإماراتي الشقيق في هذا الفقد الجلل. سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يدخله الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

وكاله سونا

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