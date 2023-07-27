شاهد بالفيديو ياسر العطا يخاطب الحرية والتغيير ويقول للمرتزقة: ستحاكموا وترجعو بلدكم





وجه الفريق أول ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية وقائد قطاع أمدرمان في عمليات إنهاء تمرد الدعم السريع، وجه رسالة إلى ما اسماهم بالمرتزقة من دول: النيجر وتشاد ومالي وإفريقيا الوسطى وليبيا.

وقال “العطا” إن من سرق منهم وارتكب جرماً سيحاكم في السودان، ومن لم يشارك في الجرائم سيسلم على بلاده.

كما وجه العطا رسالة إلى الحرية والتغيير”المجلس المركزي” وطلب منهم إقناع حلفائهم في الدعم السريع بتسليم سلاحهم.

شاهد الفيديو “ياسر العطا”:

رصد وتحرير – “النيلين”