إجراء أول عملية استئصال ورم دماغي بمستشفى المك نمر بشندي





نجح فريق طبي بمستشفى المك نمر الجامعي التابع لجامعة شندي في إجراء أول عملية استئصال ورم من الفص الصدغي للدماغ بالأمس لمريض يبلغ من العمر ٤٦ عاما. وأجرت العلمية الدكتورة توسل الجرماك اختصاصي جراحة المخ والأعصاب بمعاونة الدكتور مصعب الطيب إختصاصي التخدير والعناية المكثفة ونواب الإختصاصيين والكوادر المساعدة.

واعتبر الدكتور زهير محمد صالح المدير العام للمستشفى العملية إضافة نوعية لعمليات الجراحات الدقيقة التي تتم بالمستشفى ، مشيداً بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها الأطقم الطبية بالمستشفي بجميع التخصصات والأقسام والكوادر المساعدة لهم والعمل بكل تجرد في ظل هذا الظرف الاستثنائي وشح الموارد وزيادة عدد المترددين على المستشفى بسبب الحرب.

الدكتور الواثق سيد أحمد مصطفى مدير الإدارة الطبية بالمستشفى أوضح أن عمليات جراحة المخ والأعصاب للأطفال وعمليات الحالات الطارئة قد انتظمت بالمستشفى منذ شهر مايو الماضى ، وقد أسهمت بعلاج العديد من الحالات المختلفة بالمنطقة والحالات المحولة للمستشفى بصورة كبيرة، مؤكدا أن عمليات إستئصال أورام الدماغ تعتبر نقطة تحول كبيرة في نوعية الخدمات والرعاية الطبية التي تقدمها مستشفى المك نمر الجامعي.

تجدر الإشارة إلي أن إدارة مستشفي المك نمر الجامعي تسعى لسد النقص الناتج عن تأثر الخدمات الطبية في الخرطوم وإجراء مزيداُ من العمليات في التخصصات الدقيقة التي كانت مقتصرة على ولاية الخرطوم وتناشد الجهات المسؤولة بتقديم الدعم الفني واللوجستي خاصة في ظل توقف بند التسيير من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

سكاي نيوز

وكاله سونا