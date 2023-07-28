أعمال شغب وحرق واسعة في عاصمة النيجر





اندلعت في العاصمة النيجرية نيامي الخميس، أعمال شغب وحرق واسعة على خلفية الانقلاب واحتجاز الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وأظهرت فيديوهات تم تداولها بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، مشاهد لسيارات تحترق في أحد شوارع العاصمة بسبب أعمال الشغب التي قام بها متظاهرون غاضبون من الانقلاب على السلطة الشرعية في البلاد.

كما أظهر مقطع فيديو آخر أعمدة الدخان قيل أنها تتصاعد من مقر الحزب الحاكم في عاصمة البلاد.

تأتي هذه الاحتجاجات الغاضبة من قبل مناصري الرئيس بازوم، بالتزامن مع إعلان جيش النيجر ولاءه لقوات الدفاع والأمن التي أطاحت بالرئيس محمد بازوم، يوم الأربعاء،،وذلك تفاديا للاقتتال داخل صفوف القوات المسلحة. وفق ما ذكر بيان وقعه رئيس أركان الجيش الخميس.

ولا يزال الوضع مبهماً في نيامي حيث أعلن الانقلابيون بقيادة الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، تعليق عمل المؤسسات وإغلاق حدود البلاد.

ويرفض الرئيس محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في نيامي، ووزير خارجيته حسومي مسعودو الخميس، الانقلاب الذي شهدته النيجر، وأكدا في رسالتين منفصلتين أنهما لا يزالان يمثلان السلطات الشرعية في البلاد.

“سكاي نيوز عربية”