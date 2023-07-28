القمة الروسية الإفريقية.. السيسي وبوتين يتوسطان القادة في صورة تذكارية





توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي بوتين القادة الأفارقة في صورة تذكارية التقطت منذ قليل في فعاليات اليوم الثاني من القمة الروسية الإفريقية.

والتقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية مع القادة والزعماء المشاركين في القمة الروسية الإفريقية التي تستأنف الجمعة، فعاليات يومها الثاني.

ووصل الرئيس السيسي، إلى مقر انعقاد القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي التي تختتم اعمالها اليوم الجمعة بمدينة سان بطرسبرج الروسية.ويلتقي بوتين رؤساء الدول والحكومات الأفارقة من رؤساء التجمعات الأقليمية الاقتصادية، بحضور الرئيس السيسي، بصفته رئيس تجمع النيباد حيث سيلقي الرئيس السيسي كلمة أمام اللقاء.

“الشروق نيوز”