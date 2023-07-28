جينيت تتهم عرمان باقتحام غرفتها في القاهرة ومحاولة اغتصابها





نشر حساب باسم الأمريكية “جينيت مك اليغوت” خبراً تتهم فيه ياسر عرمان بمحاولة اغتصابها بعد لقاءهما في أحد مقاهي القاهرة. وقال على صفحتها الرسمية أنه بعد انتهاء اللقاء تسلل خلفها “عرمان” ونام في سريرها في الفندق.

وأضافت: عرمان أجبر نفسه على دخول غرفتي بالفندق في هيلتون النيل. أغلقت نفسي في الحمام ، ولم يكن معي هاتف للاتصال بالشرطة أو المساعدة من أي نوع ، وبقيت هناك لأكثر من 20 دقيقة حتى سمعت الباب يفتح ويغلق.

وكانت قبل أيام انتشرت صورة اللقاء بين “جينيت” و ياسر عرمان في أحد مقاهي القاهرة أثناء اللقاء التشاوري لقوى الحرية والتغيير بجمهورية بمصر. شاهد صورة اللقاء:

شاهد منشور “جانيت” على صفحتها: