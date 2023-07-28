



استغاثت سيدة تدعي هانم محمد السيد حرب تبلغ من العمر 37 سنة، وتسكن بمنطقة روض الفرج التابعة لمحافظة القاهرة، من زوجها بعدما اعتدى عليها بالسب والضرب بسلاح أبيض عقب اكتشافها خيانته لها مع صديقة عمرها.

والتقى محرر القاهرة 24 مع السيدة هانم محمد السيد حرب، وادعت أنها تعرضت للخيانة مرتين المرة الأولى كانت من زوجها، والثانية كانت من صديقة عمرها التي تسكن بجوار منزلها، مؤكدة أن علاقتها بصديقتها كانت قوية، قائلة: احنا صحاب أوي وكنا بنتكلم كل يوم.

وأضافت هانم، أن زوجها صديق زوج صديقتها، ولذلك يتردد كثير على منزلهم، وأن صديقتها كانت تتحدث معها كل يوم عبر الهاتف للسؤال عن زوجها، لم تشك بها مطلقا لكونها صديقتها المقربة، قائلة: كل يوم بتكلمني وبتطمن على جوزي وعمري ما كنت أشك في صاحبة عمري إنها تخونني.

وأوضحت هانم، أنها اكتشفت أنها كانت تعطي أموالا لزوجها للصرف عليها وعلى بيتها، لكن بعد فترة اكتشفت خيانة زوجها لها مع صديقة عمرها، وعندما اكتشفت ذلك واجهته بخيانته، فرد عليها بقوله: دي بتصرف عليكي وعلى عيالك إنتي عايشة في خيرها.

واختتمت هانم حديثها، بأنه عقب مواجهتها لزوجها بخيانته، قام بالاعتداء عليها بسلاح أبيض “مطوه”، وسبها لتستغيث بالجهات المختصة والمعنية والمسؤولين مطالبة بإنقاذها ونجدتها من زوجها الذي تعدى عليها بالسب بالشتائم والضرب بسلاح أبيض.

“القاهرة 24”