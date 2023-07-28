هذا ما قاله حميدتي في أول ظهور منذ شهور – فيديو





في أول ظهور له منذ شهور، قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” إن قيادة الجيش السوداني تعمل بتعليمات من قيادة النظام السابق.

جاء ذلك في أحدث تسجيل لقائد الدعم السريع، وتم نشره على فيسبوك.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة حمديتي:

نعتذر للشعب السوداني بسبب تداعيات الحرب

يمكن أن نصل لاتفاق خلال 24 ساعة إذا تغيرت هيئة قيادة الجيش السوداني.

قيادة الجيش تعمل بتعليمات من قيادة النظام السابق بالسودان

نحن دعاة سلام وليس دعاة فتنة، وعلى البرهان تسليم نفسه

نحن أبرياء من المتفلتين واللصوص.

“سكاي نيوز عربية”