عقار: دول الساحل الإفريقي تعتبر من أكثر الدول معاناة من الحركات الإرهابية والتمردية





قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، في حديثه خلال مشاركته في القمة الروسية الإفريقية، إنه سيدعو جميع الدول لمناقشة مسألة التشكيلات شبه العسكرية والقوات غير الحكومية.

وأوضح مالك عقار أن تلك القوات تشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي العالمي، واختص بقوله دول الساحل الإفريقي التي تعتبر من أكثر الدول معاناة من الحركات الإرهابية والتمردية.وكتب مالك عقار تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” والذي تم تغيره اسمه إلى إكس،:” أن وحدة المؤسسات العسكرية في الدول ذات السيادة قضية مهمة بالنسبة لنا لضمان الأمن والاستقرار والسلام في إفريقيا، ولبلدنا تجربة طويلة في المعاناة بسبب الآثار السلبية”.وشدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، في تصريحاته على ضرورة توحيد المنصات التي تسعى لحل الأزمة السودانية.وعلى هامش مشاركته في القمة الروسية الإفريقية، التقى مالك عقار مع وزير خارجية توجو روبرت دوسي، وتم خلاله بحث خطورة تعدد منصات التفاوض واستنساخها، وأن ذلك قد يسهم في إطالة أمد الأزمة، في إشارة إلى استضافة توجو لبعض القوى السودانية المتصلة بالأزمة وإجراء مفاوضات بشأن التوصل إلى حلول.

وفي وقت سابق من الخميس، ذكر الجيش السوداني في بيان صادر عنه، أن وفده الذي حضر محادثات جدة عاد إلى السودان للتشاور.

ونشر الجيش السوداني بيانه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي جاء فيه: ” إن الجهود الكبيرة والمقدرة التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل إنجاح جميع جولات هذه المباحثات، مؤكدا رغبته في التوصل إلى اتفاق فاعل وعادل يوقف العدائيات ويمهد لمناقشة قضايا ما بعد الحرب”.

واضاف الجيش السوداني في بيانه “وفده عمل أثناء تواجده في مدينة جدة على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة للمواطنين، وتم التوصل خلال المحادثات، إلى تفاهمات مبدئية حول اتفاقية إعلان المبادئ العامة للتفاوض وآلية المراقبة والتحقق، وتتمثل في إنشاء (المركز المشترك لوقف إطلاق النار) الذي ستقوده المملكة العربية السعودية”.

“بوابة فيتو”