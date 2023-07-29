🔵 الدعم السريع يستولي علي أكثر من مائتين بقرة منها سلالات نادرة تتبع لمركز بحوث الانتاج الحيواني





تحصلت شوارع علي تفاصيل إستيلاء الدعم السريع ابقار الثروة الحيوانية التي تتبع لمركز بحوث الانتاج الحيواني بالخرطوم ؛ وهي عبارة ابقار وماعز من سلالات محسنة تستخدم لاغراض البحث العلمي وتحسين الإنتاج الحيواني. وافاد مصدر من المركز “شوارع “بأن قوات من الدعم السريع كانت تقوم بالدخول للمركز و ذبح الماعز وبعض الأبقار واستهلاكها لجنودهم ، و اضاف المصدر لما راقبت الادارة الأمر ورات ان الأمر سوف يؤدي الي انقراض البنية التحتية للمركز من حيوانات بحثية ، قررت نقل الابقار التي تصل الي حوالي مائتين بقرة الي مركز بحثي اخر يتبع للهيئة في الولايات الأمنة.

واوضح المسؤول انه حينما بدأت عملية الترحيل وتحركت الابقار بشرق النيل نحو الطريق الشرقي المؤدي الي مدني ، تم ايقاف الابقار في محطة 13 بشرق النيل بواسطة الدعم السريع ، مشيراً إلى أنهم علموا لاحقاً بأنه تم نقل الابقار الي سوق المويلح في غرب ام درمان، واضاف كل الذي تمكنت الادارة من القيام به هو اجراء مفاوضات فقط لإطلاق سراح عمال المركز الذين تم قبضهم بواسطة الدعم السريع.

وفي سياق أخر علمت ” شوارع ” أن أبقار أخرى بجامعة السودان العلوم والتكنلوجيا تتبع لكليتي الطب البيطري والانتاج الحيواني تمت سرقتها بالكامل .

خاص : شوارع