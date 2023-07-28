من هو الجنرال تشياني رئيس المجلس الانتقالي الجديد في النيجر؟





نجح الانقلابيون في النيجر بالإطاحة بالرئيس محمد بازوم بعد يوم عصيب، وأعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني يوم الجمعة على التلفزيون الرسمي في النيجر أنه أصبح رئيسا لمجلس انتقالي بعد الاستيلاء على السلطة في انقلاب يوم الأربعاء، فماذا نعرف عنه؟

يتولى تشياني قيادة الحرس الرئاسي منذ عام 2015، قاد منذ عام 2015 فيلق النخبة في الجيش النيجري المسؤول عن أمن رئيس الدولة وتمكن من إفشال محاولات الانقلاب التي جرت في عامي 2015 و2021.

حافظ على منصبه مع تولى الرئيس بازوم السلطة في أفريل 2021. وينحدر من منطقة تيلابيري غرب البلاد.هو أحد المقربين من الرئيس السابق محمدو يوسفو.

مثير للجدل:

يقول عنه موقع “جون أفريك”، أنه جنرال مثير للجدل داخل الجيش النيجري، تمت ترقيته تحت رئاسة محمدو يوسفو.

ويضيف الموقع الفرنسي، أنه عندما كان يوسفو في السلطة، كان الحرس الرئاسي “مدللاً بشكل خاص”، للحماية من أي محاولة انقلابية في بلد شهد بالفعل أربع محاولات منذ استقلاله عام 1960، ولديه حوالي 700 رجل مجهزين ومدرّبين جيدً.

ولاء الجيش

أعلن جيش النيجر ولاءه لقوات الدفاع والأمن التي أطاحت بالرئيس محمد بازوم، يوم الأربعاء، وذلك تفاديا للاقتتال داخل صفوف القوات المسلحة، جاء ذلك في بيان وقعه رئيس أركان الجيش الخميس.

وقالت مصادر من القصر الرئاسي، إن ما يجري منذ الأربعاء يبدو أنه كان مخططا له، وأن الحرس الرئاسي هو الذي تصدر المشهد، ولكن كان هناك تنسيق مع قوات الجيش للقيام بهذا الانقلاب، وأن الرئيس وحكومته كانوا يظنون حتى اللحظة الأخيرة أن الجيش لم يوافق على الانقلاب، وسيقف إلى جانب الرئيس ويحترم القواعد الدستورية.

يأتي ذلك في وقت يرفض الرئيس المحتجز محمد بازوم، ووزير خارجيته حسومي مسعودو، الانقلاب الذي شهدته النيجر، وأكدا في رسالتين منفصلتين أنهما لا يزالان يمثلان السلطات الشرعية في البلاد.

“jawharafm”