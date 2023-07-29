سفير واشنطن بالسودان يعلن عودته إلى جدة للتشاور مع الشركاء





أعلن السفير الأميركي لدى السودان جون جودفري، عودته إلى مدينة جدة السعودية لاستئناف الجهود المتعلقة بالأزمة في السودان.

وقال جودفري على تويتر الجمعة: “يسعدني العودة إلى المملكة العربية السعودية للتشاور مع الشركاء بشأن الجهود المتعلقة بالسودان”. وأضاف أنه التقى مع مجموعة من الموظفين بسفارة الخرطوم، موجهاً الشكر مرة أخرى للمملكة على “كل جهودها في عمليات الإخلاء من بورتسودان، وعلى استضافة موظفينا”.

كانت السعودية والولايات المتحدة أعلنتا في الأول من يونيو الماضي تعليق محادثات جدة بين طرفي الصراع الدائر في السودان، بسبب “الانتهاكات الجسيمة” المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. لكن البلدين اللذين يسهلان المحادثات بين طرفي الصراع السوداني أبديا استعدادهما لاستئناف المباحثات حال تنفيذ الطرفين “الخطوات اللازمة لبناء الثقة”.

وقال الجيش السوداني، الخميس، إن وفده لمباحثات جدة عاد إلى البلاد الأربعاء للتشاور، مع الاستعداد لمواصلة المباحثات متى تم استئنافها بعد “تذليل المعوقات”.

“الشرق للأخبار”