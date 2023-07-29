أصوات انفجارات و سقوط قذائف في أماكن متفرقه من أحياء كرري – ليلة السبت

قالت تنسيقية لجان كرري بأن أصوات انفجارات وسقوط قذائف في أماكن متفرقه من أحياء كرري سمعت في ليلة السبت، حيث تم رصد ثلاتة قذائف بالثورة الحارة 20 و قذيقة بالثورة الحارة العاشرة بالقرب من الفاصل بين الحارة الثامنة والعاشرة، بينما سقط مقذوف آخر بالثورة الحارة الثامنة بالقرب من مخبز عرمان. وأيضاً سقط مقذوفين في الحارة التاسعة.