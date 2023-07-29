سياسية
أصوات انفجارات و سقوط قذائف في أماكن متفرقه من أحياء كرري – ليلة السبت
قالت تنسيقية لجان كرري بأن أصوات انفجارات وسقوط قذائف في أماكن متفرقه من أحياء كرري سمعت في ليلة السبت، حيث تم رصد ثلاتة قذائف بالثورة الحارة 20 و قذيقة بالثورة الحارة العاشرة بالقرب من الفاصل بين الحارة الثامنة والعاشرة، بينما سقط مقذوف آخر بالثورة الحارة الثامنة بالقرب من مخبز عرمان. وأيضاً سقط مقذوفين في الحارة التاسعة.
وأضاف مواطنون من سكان أمدرمان بأن هنالك مدفع لقوات الدعم السريع يتجول ضمن حدود منطقة “ود البشير”، ويقوم بتدوين قذائقه في كل مرة تجاه أحياء الثورات، ولم يتمكن الجيش السوداني من تدميره حتى اللحظة.
صور متداولة للأضرار:
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