شاهد الصور.. الشرطة الأمنية بالجزيرة تضبط عربات مسروقة من ولاية الخرطوم





تمكنت الشرطة الامنية ولاية الجزيرة من ضبط متهم يخفي عربة توسان باللوحة ٥٧٤٨٦ خ٤ شاسي بالرقم ٩١٠٠٧١ وبالعودة لتفاصيل البلاغ توفرت معلومة للشرطة الأمنية بالقسم الجنوبي بمدينة ود مدني بوجود عربة مسروقة بمنزل معين وبعد متابعة المعلومة عبر مهنية عالية والتأكد من المكان تم تحديد ساعة الصفر وعمل الإجراءات المتبعة فى مثل هذه الحالات والدخول إلى منزل المتهم فوجدت العربة بداخله.

وفى ذات السياق ضبطت الشرطة الأمنية متهم يقود عربة افانتي منفوخة بلون ابيض بدون لوحة رقم شاسي ٢٧٧٣٧٦ . وفى سياق آخر ضبطت الشرطة الأمنية بمحلية المناقل بحي 49 متهم بحوزته عربة لانسر باللون الابيض موديل ٢٠١٥ ماكينة ٥١٠٣ شاسي ٧٢٥٢١٤ برقم اللوحة خ٥ ٦٦٦١٠ ..شهاده البحث باسم ادم أبكر إدريس…

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المكتب الصحفي للشرطة – السودان