ملاحظات فنية حول مقطع فيديو محمد حمدان دقلو





أحدث ظهور قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو في مقطع فيديو مساء أمس السبت حالة غير مسبوقة من الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي ما بين مصدق ومكذب، وتلقى فريق جهينة مئات الرسائل التي تستفسر عن صحة المقطع ومكانه وزمانه.

قام فريق جهينة بالبحث والتحقق من صحة المقطع وتوصل إلى الآتي:

1- ظهر حميدتي في بداية المقطع وهو يرتدي الكدمول ثم ظهر بعد ثانيتين بدونه، وهي مسألة لا تقدح في المقطع أو تشكك في صحته، لأن المقطع خضع إلى عملية مونتاج واضحة وتم قصقصة بعض أجزائه لاعتبارات فنية رآها المخرج.

2- عند تقريب المقطع يتبين أن حركة الشفاه تنطبق تماماً مع الصوت ولا يوجد أي اختلاف بينهما.

3- تفاعل الجنود المحيطين بحميدتي وصيحات التكبير بدت متوافقة تماماً مع حديث حميدتي.

4- لوحظ أن حميدتي كان يصمت عندما ترتفع صيحات الجنود ثم يعاود الحديث مما يدل على وجوده في مكان واحد بينهم.

5- تم تصوير المقطع بواسطة كاميراتين اثنتين، وظهرت الكاميرا الثانيةCanon في الثانية 37 من بداية المقطع، وتم دمج المقاطع مع بعضها البعض، لذلك لوحظ وجود اختلاف في شدة الإضاءة في بعض أجزائه. ولنفس السبب كانت نظرات الجنود تتجه بعيدة عن الكاميرا.

6- تم فحص لقطة ثابتة من المقطع من خلال موقع forensics ولم يعثر الموقع على أي اختلاف في درجة الجودة بين أجزاء الصورة، مما يدل على وجود حميدتي بالفعل وسط جنوده.

7- تناول حميدتي في حديثه بعض الوقائع التي تدل على أن تصوير المقطع كان خلال هذا الأسبوع.

8- تم عرض المقطع في العديد من المواقع والقنوات العالمية مثل الجزيرة والـ BBC والعربية والحرة وسكاي نيوز وسبوتنك الروسية وقناة الشرق، وجميعها لم تشكك في المقطع أو تتساءل حول صحته، باعتبارها أمراً مفروغاً منه، وإنما ناقشت تأثيره على مجريات الأوضاع في السودان.

9- حاول البعض التشكيك في صحة المقطع من خلال نشر صورة (سكرين شوت) من المقطع ولصقها في منشورات قديمة (تراث المردوم – جنود الدعم السريع في متحرك أبو جبيهة). وقد قام فريق جهينة بالبحث عن هذه المنشورات في الفيسبوك ولم يعثر عليها مما يؤكد على أنها صورة مفبركة.

10- لكل ما سبق، فإن فريق جهينة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المقطع حقيقي ليس فيه أي تلاعب ولا استخدام لأي تقنية من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

جهينة