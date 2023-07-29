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قرارات شرطة السودان: ضبط الهوية ومراجعة الوجود الأجنبي ووضع اللبنات النهائية لتنفيد وتركيب مصنع الجواز الإلكتروني
ترأس الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة السودانية اجتماع هيئة الإدارة الطارئ رقم (٢٠٢٣/١م) بولاية البحر الأحمر.
وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الإجتماع بدأ بالترحم على شهداء قوات الشرطة والقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة والمواطنين العزل الذين استشهدوا في معركة الكرامة وتمني الشفاء العاجل للجرحي وفك ألاسرى وعودة المفقودين.
كما أدانت هيئة إدارة الشرطة العدوان الغاشم من مليشا التمرد لمقار قوات الشرطة وإتخاذها ثكنات عسكرية مخالفه بذلك للقوانين والمواثيق الدولية. وتناول إجتماع هيئة الادارة الطارئ عدة محاور في المجالات الأمنية والجنائية والخدمية وخرج بالقرارات الآتية :
١. العمل على تحقيق الأمن والإستقرار والمحافظة على ممتلكات المواطنين بكافة ولايات السودان المختلفة .
٢. ضبط الهوية ومراجعة الوجود الأجنبي خاصة في ظل الظروف التي تمر يها البلاد.
٣. وضع اللبنات النهائية لتنفيد وتركيب مصنع الجواز الإلكتروني بولاية البحر الأحمر.
٤. تأمين الثروة المعدنية ووضع خطه لتامين المناجم وشركات التعدين ومنع تهريبها الي الخارج باعتبارها من الموارد الاقتصادية الهامة بالبلاد.
المكتب الصحفي للشرطة السودانية
29/ يوليو /2023 م
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