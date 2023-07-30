فيصل بن فرحان يبحث مع البرهان وقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حل سياسي





تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان السبت، اتصالاً هاتفياً، من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أكد وزير الخارجية على أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.

وجدد فيصل بن فرحان، دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حل سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الصديق.

“الشرق للأخبار”