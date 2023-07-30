سحر كمال: جا يبلعنا بلعناهو..!





أعادت الإعلامية “سحر كمال” التذكير بمنشور لها قبل عام، نبهت فيه بطريقة ذكية نية قائد الدعم السريع – آنذاك – محمد حمدان دقلو لابتلاع السودان.

وكان مضمون المنشور عبارة مختصرة “العالم كلو مشغول بالصين وروسيا؛ يعني لو حميدتي بلعنا ماف زول بجيب خبرنا..!”.

وأضافت “سحر كمال” عند التذكير بهذا المنشور قائلة: “جا يبلعنا بلعناهو..!”، في إشارة للعمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة السودانية لإنهاء تمرد الدعم السريع.

شاهد المنشور والتفاعل: