بلينكين يبحث في كينيا ونيجيريا أحداث السودان والنيجر





تحدث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، اليوم الأحد، مع الرئيس الكيني، وليام روتو، لتعزيز الأولويات المشتركة بين البلدين، بحسب ما ورد على صفحة الأول على موقع “تويتر”.

وتشمل الأولويات المشتركة إنهاء الصراع في السودان، ودفع المحادثات التي تقودها مجموعة شرق أفريقيا بشأن شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب ما ورد على تويتر.

ومن ناحية أخرى، شكر بلينكين الرئيس النيجيري بولا تينوبو على قيادته الجريئة للأزمة القائمة في النيجر، وقال: “ناقشنا الجهود الثنائية ومتعددة الأطراف لحل الوضع لصالح استعادة النظام الدستوري في النيجر”.

والجدير بالذكر، أن جيش النيجر أعلن رسمياً يوم الخميس الماضي، دعمه لدعوة قادة الانقلاب إنهاء حكم الرئيس محمد بازوم، في خطوة أثارت قلقاً في أنحاء العالم، ودعا بلينكن إلى “الإفراج الفوري عن بازوم.. والاحترام الكامل لسيادة القانون والسلامة العامة”.

كما دعا رئيس الاتحاد الأفريقي غزالي عثماني، إلى الإفراج فوراً عن بازوم، وندد بشدة بالأحداث.