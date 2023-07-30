الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام تؤكد تضامنها مع نساء وفتيات السودان





أعربت عضوات الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام عن قلقهن العميق من استمرار الصراع واحتدامه في السودان الشقيق، مؤكدين التضامن اللامحدود مع نساء وفتيات السودان بشكل خاص ومع شعب السودان بشكل عام .

وأضافت، في بيان صادر عن الاجتماع الثالث للشبكة العربية للنساء وسيطات السلام الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الصمود وروح الالتزام والمبادرة الذي اظهرته المرأة السودانية هو خير دليل على أهمية مساهمة المرأة في الاستجابة الفورية لاحتياجات مجتمعها، وضرورة انخراطها بشكل كامل في كل المساعي لحل الصراع واحلال السلام في السودان انسجاماً مع قرار مجلس الأمن 1325 لضمان استدامة الحلول وتحقيق التهدئة والاستقرار،

وناشدت الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام الجهات والقوى التي تبذل مساعي لانهاء الصراع ضرورة اشراك النساء السودانيات في الوفود المفاوضة وأن يكون صوتهن مسموعاً في الوصول لحل للأزمة في السودان.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والفرقاء بضرورة توفير كل وسائل الحماية لمنع ووقاية النساء والفتيات والأطفال من كافة اشكال العنف وخاصة العنف الجنسي الذي تعرضت وتتعرض له إخوتنا في هذا البلد المكلوم. وكذلك نطالب بتوفير المساعدات والإغاثة الإنسانية العاجلة لهم.

“اليوم السابع”