ملخص عمليات الجيش السوداني ليوم 30 يوليو





أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة موجز لعمليات يوم الأحد 30 يوليو – 2023، جاء فيه:

قامت المليشيا المتمردة بقصف عشوائي بمنطقة أبو آدم مما تسبب في مقتل طفل عمره ( ٨) سنوات واختطاف شخص آخر.

اشتبكت قواتنا مع المليشيا المتمردة في وسط أم درمان وكبدته خسائر كبيرة ، عدد من القتلى والجرحى واستلام خمسة عربات وعدد من الدراجات النارية ولاذ بقية المتمردين بالفرار.

هاجمت مجموعات العمل الخاص بمنطقة الشجرة العسكرية ارتكازات للمليشيا المتمردة في جنوب كوبري الدباسين وأبو آدم حيث تم قتل 15 من المتمردين وهرب بقية المتمردين.

قامت قواتنا في الفرقة الثانية مشاة القضارف بالقبض على 67 بندقية قناصة كانت في طريقها إلي المتمردين عبر منطقة البطانة.

تواصل قواتنا توجيه ضربات مؤثرة علي تجمعات للمليشيا المتمردة في أم درمان وجنوب الخرطوم وجاري رصد كل تحركات ونوايا العدو بدقة مع أتم الجاهزية للتعامل معها.