سياسية
الدعم السريع تفرج عن عناصر من الشرطة السودانية بتوجيهات من حميدتي
أعلنت مليشيا الدعم السريع في السودان، اليوم الأحد، الإفراج عن عدد من عناصر الشرطة السودانية المحتجزين لديها بتوجيها من محمد حمدان دقلوا “ حميدتي ”.
وبحسب موقع سودان تربيون أن المليشيا المتمردة أفرجت عن 22 شرطيًا، منهم 8 ضباط برتب مختلفة، مشيرا إلى أسرهم خلال الحرب المندلعة من منتصف أبريل الماضي.
وكان قد أعلن الجيش السوداني اليوم الأحد اليوم الأحد، مقتل 21 عنصرا من الدعم السريع والاستيلاء على 8 دراجات نارية في هجوم شنته صباحا على مواقع تجمعهم غرب حي المسالمة والسوق الشعبي بأم درمان.
“بوابة فيتو”
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