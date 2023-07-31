وفاة طفل سوداني غرقاً داخل جردل في الهرم والتحقيق مع والدته





أمرت نيابة بالجيزة باستدعاء والدة طفل سوداني الجنسية يبلغ من العمر عاما ونصف العام، لقي مصرعه غرق في جردل مياه في الهرم للاستماع لأقوالها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقى الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله جثة طفل رضيع إثر ادعاء غرق، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور علي جثة طفل رضيع سوداني الجنسية يبلغ من العمر سنة ونصف السنة، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء لهو الطفل داخل شقته سقط في إناء مياه “جردل” وفشلت محاولات الأم لإنقاذه، ولا شبهة جنائية. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأمرت نيابة الجيزة بعرض جثة الطفل علي الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير بملابسات الوفاة، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد الحصول علي تقرير الطب الشرعي.

“بوابة فيتو”