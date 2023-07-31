المتهم بقتل سوداني في مصر: هربت عند عشيقتي بعد الجريمة





كشفت التحقيقات في قضية رقم 2707 لسنة 2023 تفاصيل مقتل شاب سوداني الجنسية على يد شخصين (إسماعيل. ع) 27 سنة و(محمد. ش) 26 سنة بعد أن استدرج المتهمان المجني عليه بأحد العقارات المملوكة للمتهم الأول لسرقة مبلغ مالي منه في منطقة بولاق الدكرور وإشعال النيران في جثته.

قال المتهم محمد.ش، أمام جهات التحقيق: بعد تنفيذ الجريمة بيوم كلمني إسماعيل المتهم الأول في القضية على العصر بس أنا مردتش عليه ومرجعتش اتصلت عليه، وبعدين رجع كلمني تاني يوم تاني على بعد الظهر وقالي أنا شوية كده وهعدي عليك تحت البيت ولما وصل قولته عملت إيه في جثة الواد السوداني.

واردف المتهم قائلا: قالي إنه اشترى بنزين ودلقه على جثة الواد وولع فيه تاني بس الجثة متحلتش بردو وقعد يأكد عليا إني مقولش لحد لأن مفيش غير إحنا الاتنين اللي نعرف الموضوع ده وبعدها طلعت على بيتي وهو مشي معرفش راح فين، وبعدها إسماعیل کلمني على الساعة ٧ الصبح وقالي تعالي معايا سوق الجمعة عشان يبيع الكلبين الجيرمان بتوعه ويشتري كلب روت، فقولتله مش قادر ومرحتش معاه.وتابع المتهم: لما سالت إسماعيل على الجثة قالي إنها لسه بعضمها ومتحللتش ومش عايزة تسيح وتتحلل والراحة بدأت تظهر والجيران هتحس فقمت قولتله بلغ الحكومة عشان مفيش غيرنا بيقعد فوق السطح ولقيته بيكلمني تاني على العصر وقالي إنه خلى أخوه احمد يبلغ القسم أنه لقى جثه فوق السطح وهو طالع يظبط سلك الدش.وأشار المتهم: رنيت على إسماعيل المتهم الأول في القضية وتلفونه اداني مقفول وعرفت بعدها لما كلمت زياد إن الحكومة نزلت وشغالة في الشارع وخدت إسماعيل وأخواته على القسم وبعدها كنت بايت عند واحدة مرافقها ولقيت أمي بتكلمني بتقولي إن الحكومة جت سالت عليا إمبارح في البيت فخفت وروحت سلمت نفسي عشان محدش يشك إني عملت أي حاجة وهو ده كل اللي حصل.

القاهرة 24