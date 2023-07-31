السودان: شركات تعدين الذهب بما فيها الروسية لم تتأثر بالنزاع في البلاد





أكد وزير الثروات الطبيعية السوداني محمد بشير عبد الله مناوي أن شركات التعدين وتعدين الذهب بما فيها الروسية، لم تتأثر بالنزاع الدائر في البلاد كون معظم منشآتها تقع بعيدا عن العاصمة.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأحد.

وقال مناوي في حديث لوكالة “نوفوستي”: “تقع جميع مشاريع التعدين ومصانع الذهب بعيدا عن الخرطوم، حيث يدور القتال، لذلك تظل معظم المصانع والمشاريع الجاري تنفيذها آمنة وسليمة، بما في ذلك الشركة الأكبر التي تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الذهب في السودان هي Alliance For Mining co. Ltd. كما لم تتضرر الشركات الروسية العاملة في السودان”.

وأشار الوزير إلى أن المناجم الواقعة في الأجزاء الغربية من السودان قد تتأثر بالاشتباكات، لكن حتى قبل الحرب كانت حصتها في إنتاج الذهب ضئيلة، وأضاف أن النزاع أثر أيضا في تدفق الاستثمارات الجديدة في القطاع.

ويشهد السودان منذ أبريل الماضي نزاعا مسلحا بين الجيش وقوات الدعم السريع، دون أن تؤدي جهود الوساطات الإقليمية والدولية إلى حل الأزمة التي خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى من المدنيين وعدة ملايين من النازحين.

“البوابة نيوز”