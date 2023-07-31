وزارة الري.موقف الإمداد المائي بالخزانات كافي لإحتياجات الموسم الزراعي





إطمأن المهندس ضو البيت عبد الرحمن وزير الري والموارد المائية والدكتور أبو بكر عمر البشرى وزير الزراعة والغابات أمس على مواعين الري التي تروي مشاريع الجزيرة والمناقل والسوكي الرهد والتي تشمل خزان سنار ومحطتي طلمبات مينا والسوكي بغرض الإطمئنان لتأمين ري محاصيل العروة الصيفية .. من جانبه أكد وزير الري حرص وزارته إنجاح الموسم الزراعي الصيفي بكافة المشاريع الزراعية المروية في البلاد مشيراً لعودة مشروع السوكي الزراعي لدائرة الإنتاج بزراعة 5 ألف فدان معلناً أن الإمداد المائي بخزانات السودان كافي لتلبية إحتياجات المحاصيل الزراعية من المياه إلى جانب توفير المواد البترولية والإتفاق مع وزارة الطاقة والكهرباء على إستقرار الإمداد الكهربائي للطلمبات بالمشاريع حسب مطمئناً المزارعين بوضع كل التحسبات الفنية لإنجاح الموسم مشدداً على ضرورة محاربة ظاهرة التعديات على منشآت الري بالمشاريع المروية والحرص علي دفع رسوم المياه .. فيما أكد وزير الزراعة والغابات تعاونهم مع الري مناشداً شركاء العملية الزراعية ووزارة المالية توفير التمويل اللازم لإنجاح الموسم الزراعي مثمناً جهود الري والعاملين للحفاظ علي مناسيب الري بترعتي الجزيرة والمناقل والذي وصل الي 35 مليون متر مكعب من المياه مجدداً عزم وزارته الخروج بالسودان إلى بر الأمان عبر القطاع الزراعي ونجاح الموسم الصيفي ..

وكاله سونا